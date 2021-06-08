Чунцин, Китай, , 08:22 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула, что восстановление демократии в Мьянме должно быть главным приоритетом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в содействии разрешению кризиса в стране, сообщает Kompas.

«Что касается вопроса о Мьянме, я повторяю, что безопасность и благополучие народа Мьянмы должны быть нашим главным приоритетом», — заявила Ретно Марсуди в ходе пресс-конференции.

По словам главы МИД Индонезии, поддержка Китая необходима, потому что она будет способствовать усилиям АСЕАН по достижению мирного решения нынешнего кризиса.

Напомним, глава МИД Индонезии приняла участие в специальной встречи министров иностранных дел стран АСЕАН с министром иностранных дел Китайской Народной Республики (КНР), которая прошла в китайском городе Чунцин.