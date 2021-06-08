Вашингтон, , 08:17 — REGNUM Возможность входить в свою учетную запись, использую функцию «флеш-звонка», получат пользователи мессенджера WhatsApp на устройствах с операционной системой Android. Об этом 7 июня сообщил сайт Webetainfo.

Ранее для входа в аккаунт можно было применять одноразовый код, который приходил через SMS-сообщение. Новая функция будет запрашивать доступ к истории вызовов. Телефон самостоятельно ответит на «флеш-звонок» с кодом для авторизации.

Подобной возможности не будут иметь владельцы устройств на системе iOS, поскольку она не предоставляет доступ к списку звонков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание vc.ru распространило информацию о том, что разработчики мессенджера WhatsApp работают над новой функцией, которая позволит переносить данные из чатов при смене телефонного номера.

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