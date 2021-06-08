Вашингтон, 8 июня, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Власти Украины неверно истолковали слова президента Соединенных Штатов Джо Байдена об идее вступления Киева в Североатлантический альянс. Об этом 8 июня сообщает Axios.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО и Украина

«Украина превратно восприняла заявление и внесла правку», — пишет издание

Так, в изначальной версии релиза офиса президента Украины Владимира Зеленского утверждалось, что Байден якобы отметил важность предоставления Украине плана действий относительно членства в НАТО.

Однако в Белом доме заявили, что не делали такого заявления. Сейчас в пресс-службе президента Украины содержится другая формулировка: «Владимир Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству плана действий относительно членства в Альянсе».

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 7 июня, Зеленский заявил, что Украина находится в опасности, и потому необходимо немедленно решить вопрос о вступлении страны в Североатлантический альянс.

Также украинский президент добавил, что этом случае план действий по членству страны в НАТО был бы реальным сигналом и «действительным видением Украины как части альянса в обозримом будущем».

Кроме того, Зеленский отметил, что он считает, что Украина со временем все же вступит в НАТО, однако добавил, что жители страны всё меньше верят в такую возможность, и это, как считает украинский лидер, является «большой проблемой».

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