Манила, , 07:47 — REGNUM Вблизи крупнейшего филиппинского острова Минданао 8 июня произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии Филиппин.

По его данным, подземные толчки были зафиксированы в 05:41 по местному времени в 68 километрах к северо-востоку от муниципалитета Бургос (провинция Северный Суригао) с населением около четырёх тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине один километр.

О пострадавших и возможных разрушениях не сообщается. Сейсмологи допускают в этом районе вероятность повторных подземных толчков.

Как сообщало ИА REGNUM, сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,9 у берегов префектуры Фукусима в Японии.

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