Вашингтон, , 07:32 — REGNUM Украинские власти неверно истолковали слова президента США Джо Байдена о возможном вступлении Украины в военный блок НАТО, сообщает портал Axios со ссылкой на источники в совете нацбезопасности Белого дома.

По их данным, Белый дом и правительство Украины изначально опубликовали противоречивые сообщения после разговора украинского президента с Байденом. Киев утверждает, что глава Белого дома «подчеркнул важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО».

При этом в самом Белом доме отрицают намерения президента США поддержать вступление Украины в Североатлантический альянс. По мнению источника, украинская администрация выдала желаемое за действительное. Позднее правительство Украины скорректировало данные, заявив, что важность вступления в НАТО подчеркнул украинский президент Владимир Зеленский.

Тем не менее в Белом доме отказались комментировать возможность вступления Украины в НАТО.