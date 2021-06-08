Тегеран, , 08:40 — REGNUM 6 июня председатель комиссии по экспорту Торгово-промышленной палаты Ирана, промышленности, шахт и сельского хозяйства Джамшид Нафар заявил, что страна имеет потенциал для роста внешней торговли на 20−40 процентов в год. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В интервью журналистам IRNA Нафар отметил, что более точная и логичная политика исправит некоторые из текущих показателей торговли в отношении высокого экспортного потенциала Ирана. Он подчеркнул, что торговая и деловая активность Ирана может постепенно найти выход из сложившегося тупика.

Чиновник сообщил, что пандемия COVID-19 в Иране создала серьезные проблемы для в данном направлении, при этом бизнесмены не могут экспортировать свою продукцию в другие страны из-за пандемии, а также из-за того, что большинство пограничных терминалов закрыты.

Ранее председатель Организации содействия торговле Ирана Хамид Задбум заявил, что страна планирует увеличить внешнюю торговлю на 21 процент в текущем иранском календарном году (с 20 марта 2021 года по 20 марта 2022 года).