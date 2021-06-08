Нью-Йорк, США, , 06:31 — REGNUM Председателем 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН стал министр иностранных дел Мальдив Абдулла Шахид. Об этом 7 июня организация сообщила на своем сайте.

За него проголосовали 143 стран. Еще 48 государств поддержали кандидатуру представителя Афганистана Залмая Расула. Ни одна из стран не воздержалась от голосования.

Председатель Генассамблеи избирается сроком на один год путем ротации представителей пяти региональных групп. В этом году возможность участия в выборах получили страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня временным председателем Совета Безопасности ООН была на один месяц избрана Эстония.

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