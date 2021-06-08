Москва, , 05:27 — REGNUM Правительство России не одобрило ни один из законопроектов об индексации пенсий работающим пенсионерам и при этом не внесло свой вариант, сообщил председатель Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) России Михаил Шмаков в письме президенту России Владимиру Путину, попросив вмешаться в ситуацию.

«Необходимо устранить допущенную несправедливость, вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование пенсионных прав, исключив ограничение по баллам для работающих пенсионеров», — говорится в документе, опубликованном на сайте ФНПР.

Шмаков выразил озабоченность в связи с тем, что решение вопроса по поручению президента России затягивается, и уверенность в скором разрешении «создавшегося положения».

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 февраля подготовить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. В апреле лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов сообщал, что «правительство РФ подготовило негодный вариант решения», поэтому президент «забраковал предложение».

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