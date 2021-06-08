Пекин, , 05:01 — REGNUM Китай завершил отправку вакцин от COVID-19 в 66 стран и одну международную организацию по состоянию 6 июня, сообщает агентство Синьхуа.

Министерство коммерции Китая сообщило, что на фоне усилий по оказанию помощи в вакцинации и укреплению международного сотрудничества, оно вместе с соответствующими правительственными органами обеспечит доставку вакцин в страны-получатели как можно скорее, заявил официальный представитель министерства Цянь Чуньин.

Китай организует и проводит работу по оказанию помощи в области вакцинации для 88 стран и четырех международных организаций, добавил он.