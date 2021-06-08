Москва, , 03:24 — REGNUM Обманчивость корвалола — препарата, который часто применяют при сердечном приступе — заключается в том, что он обладает успокаивающим эффектом, однако не помогает с сердцем. Об этом 7 июня сообщил в эфире телеканала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, корвалол содержит вещество фенобарбитал, которое когда-то было мощнейшим снотворным. Поэтому «эмоционально нестабильные» принимают лекарство когда волнуются.

«Но, если (будет — ред.) настоящий сердечный приступ, он может обманчиво усыпить бдительность, а процессы никак не останавливает. Это только отсрочит обращение к медицинской помощи, и часто это заканчивается печально», — сказал Мясников.

Ранее Александр Мясников сообщал, что при варикозном расширении вен иногда может развиваться глубокий тромбоз. Он может спровоцировать инфаркт легкого и привести к летальному исходу.

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