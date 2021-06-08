Москва, , 01:36 — REGNUM Российские специалисты рассмотрят возможность применения искусственного интеллекта для решения задач орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок.

Научно-исследовательские работы будут проводиться по шифру «Нейроборт». На первом этапе планируется создать задел для разработки бортового интеллектуального вычислительного комплекса.

В соответствии с документацией, разработчикам предстоит проанализировать «текущее состояние и перспективы развития в области применения технологий искусственного интеллекта, в том числе машинного обучения, на борту космических аппаратов для решения целевых и иных задач многоспутниковой орбитальной группировки ДЗЗ».

Работы выполнит Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (АО «ЦНИИмаш») — головной институт Роскосмоса. Работы должны завершиться до 30 июня 2023 года.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что искусственный интеллект может вскоре заменить экспертов, которые занимаются оценкой и прогнозированием угроз орбитальных столкновений в замусоренном околоземном пространстве.

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