Тирана, , 02:27 — REGNUM Спикер парламента Косово Главк Конюфца 7 июня прибыл в Албанию, где провел встречу со своим албанским коллегой Грамозом Ручи.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, после встречи Конюфца заявил журналистам, что интересы Косово и Албании едины, как у представителей одного народа, и такой же единой должна быть и их политика.

Стороны обсудили диалог Косово и Сербии. Конюфца заявил:

ИА REGNUM) назвали его финальной стадией окончательное соглашение (об урегулировании отношений между Сербией и Косово — ИА REGNUM). Нам нужна глубокая и тесная координация с Албанией, чтобы это соглашение не причинило ущерб Косово. Для Косово станет ущербом создание любой территориальной сербской единицы, которая будет контролироваться Белградом, и это наша общая битва. Главк Конюфца Мы столкнемся с трудным диалогом с Сербией, причем международные факторы (США и ЕС —) назвали его финальной стадией окончательное соглашение (об урегулировании отношений между Сербией и Косово —). Нам нужна глубокая и тесная координация с Албанией, чтобы это соглашение не причинило ущерб Косово. Для Косово станет ущербом создание любой территориальной сербской единицы, которая будет контролироваться Белградом, и это наша общая битва.

Напомним, в 2020 году Конюфца занимал пост главы МИД Косово.

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