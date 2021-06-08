Тирана, 8 июня 2021, 02:27 — REGNUM Спикер парламента Косово Главк Конюфца 7 июня прибыл в Албанию, где провел встречу со своим албанским коллегой Грамозом Ручи.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, после встречи Конюфца заявил журналистам, что интересы Косово и Албании едины, как у представителей одного народа, и такой же единой должна быть и их политика.
Стороны обсудили диалог Косово и Сербии. Конюфца заявил:
Напомним, в 2020 году Конюфца занимал пост главы МИД Косово.
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