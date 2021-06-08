Скопье, , 16:15 — REGNUM В правительстве Северной Македонии 7 июня сообщили о том, что состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке изменений законодательства о декриминализации, легализации и использовании каннабиса в медицинских, социальных и экономических целях.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, группа была сформирована по предложению представителей гражданского общества.

В публикации правительства Северной Македонии говорится, что в ходе заседания рабочей группы были представлены и утверждены ее состав, мандат, цель, способ работы, а также цели, принципы и основные идеи регулирования производства каннабиса и использования благ, полученных в результате его использования.

В постановлении правительства сообщается, что группа подготовит внесение изменений в уголовный кодекс, закон о контроле за наркотическими веществами и психотропными субстанциями, закон о борьбе с нарушениями общественного мира и порядка.

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