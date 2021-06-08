Приштина, , 02:40 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 7 июня провел первую встречу с представителями рабочей группы института исследования преступлений, совершенных в ходе последней войны в Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что на этот раз Косово не может позволить себе права на ошибку и экспериментировать. Своей целью Курти назвал институциализацию и защиту коллективной памяти о Косовской войне.

По словам политика, жертвы военных преступлений заслуживают реабилитации и справедливости.

Министр юстиции Косово Альбулена Хаджиу подчеркнула важность документации военных преступлений для создания открытого общества, выявления преступников и жертв. С этой целью в минюсте Косово намерены увеличить число специальных прокуроров, расследующих военные преступления — то есть преступления сербов против албанцев — на четыре.

Ранее парламент Косово одобрил заочное вынесение приговора военным преступникам.

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