Москва, , 09:20 — REGNUM На стажировку в Москву прибыли волонтеры из 14 регионов России. Об этом 8 июня заявила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Серия встреч и мастер-классов для руководителей добровольческих объединений из 14 регионов России проводит ресурсный центр «Мосволонтер». Обучающие мероприятия состоятся в период с 7 по 12 июня. Участниками обучающей стажировки стали 18 представителей волонтерских организаций из Алтайского, Краснодарского, Красноярского края, Амурской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Московской, Самарской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.

«Московские волонтеры расскажут коллегам о действующих в городе социально ориентированных проектах и лучших добровольческих практиках. На протяжении недели участников стажировки ждет специальная программа, посвященная культурному, спортивному, событийному и другим направлениям добровольчества», — сказала Сергунина.

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