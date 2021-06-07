Варшава, , 23:11 — REGNUM ДОКУМЕНТ

«Общество ветеранов Польской Армии в Америке, округ 2» (Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce — «SWAP»), выражая согласие на локализацию памятника «Волынская резня» скульптора Питинского в гмине Яроцин, особо подчеркнуло, что они заботятся о том, «чтобы памятник «Волынская резня» был в полном смысле этого слова подарком польскому народу от польских ветеранов из США и Канады».«SWAP» объявил о покрытии расходов, связанных с адаптацией места под памятник, строительством пьедестала и транспортировкой скульптуры из города Гливице, но на этом не заканчивается перечень необходимых расходов, связанных с установкой памятника. Перед тем, как было принято постановление о строительстве памятника скульптора Питынского, попал на заседание Совета гмины Яроцин, я публично объявил, что бюджет гмины не будет обременён расходами на покупку земельных участков под памятник, а необходимые финансы будут получены путём организации сбора для этой цели. Я должен выполнить это обещание. Другие необходимые расходы — это расходы, связанные с поддержанием мониторинга, закупкой энергии, уборкой территории, изготовлением информационных досок, не исключена разработка проектной документации здания, в котором можно организовать экспозицию, документирующую мартирологию жителей Волыни и Восточной Малой Польши и т.п. Гмина Яроцин также должна провести реконструкцию муниципальной дороги, ведущей к территории с памятником, путём укладки асфальтового покрытия.

Яроцин не ставит памятник «Волынская резня» только для себя. Мы оправдываем давние ожидания многих патриотических кругов в стране и за её пределами.

Многие разочарованы тем, что памятник не будет стоять в большом городском центре. Обращаю внимание, что до сих пор это не удавалось, ничто не указывало на то, что в ближайшем будущем это должно было измениться. За расположение памятника на территории гмины Яроцин выступает также сообщество военных судеб. Смерть от рук украинских националистов понесли в основном жители села. Населённые пункты нашей гмины были также одними из самых испытавших во время немецкой оккупации. В некоторых сёлах были сожжены почти все постройки, а погибло около 400 человек. Среди убитых в пацификациях большую часть составляли дети, женщины и старики. Во многих окрестных усмирённых сёлах немцев поддерживали украинские коллаборационисты, украинская полиция и отряды СС «Галичина». Так было в Яроцине, в сёлах Момоты-Дольнэ и Момоты-Гурнэ, Лонжек Закликовски, Пикули и других.

Несомненным плюсом месторасположения в гмине Яроцин является расположение территории под памятник в непосредственной близости от скоростной трассы S19 (Барвинок — Жешув — Люблин — Кузница-Белостоцка), на расстоянии около 15 км от узла Запач, где в недалёком будущем трасса S19 будет пересекаться с трассой S74 (Ниско — Петркув-Трыбунальский). Менее чем в 300 м будет разделять место с памятником от нынешней национальной дороги №19.

На конференции, состоявшейся в Яроцине, я представил концепцию, чтобы памятник «Волынская резня» Андрея Питынского был ядром центра, документирующего судьбы сёл на Волыни и в Восточной Малой Польше — по образцу Музея Мученичества Польских Деревень в Михнёве, который документирует судьбы усмирённых немцами деревень, но лежащих в нынешних польских границах.

В какой степени Общественному комитету по строительству памятника «Волынская резня» в Домоставе удастся реализовать эти планы, зависит от жертвенности людей доброй воли как в стране, так и за рубежом.

Збигнев Вальчак, Войт гмины Яроцин и председатель Общественного комитета по строительству Памятника «Волынская бойня» в Домоставе.