Париж, , 22:58 — REGNUM «Нормандский формат» является тем форматом переговоров по ситуации в Донбассе, который может дать результат, заявил 7 июня французский министр иностранных дел Жан-Ива Ле Дриан.

Это заявление французский дипломат сделал по итогам телефонных переговоров с российским и германским министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и Хайко Маасом.

При этом Ле Дриан заявил, что Россия несёт ответственность в отношении «полного выполнения Минских соглашений». Он заявил, что нужно избегать усиления напряжённости близ границы с Украиной, и добавил, что Россия якобы создала такую напряжённость в середине весны «передвижением войск».

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