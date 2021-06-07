Москва, , 23:45 — REGNUM Американский рэпер 6ix9ine или Tekashi69 (настоящее имя — Даниэль Эрнандес) выступит в Москве. Об этом 7 июня сообщает издание Elle Girl.

По данным СМИ, билеты поступят в открытую продажу с 8 июня 2021 года. А сам концерт состоится 31 июля 2021 года в концертном зале Music Media Dome.

ИА REGNUM напоминает, что 6ix9ine уже выступал в России в 2018 году. Тогда на рэпера напал один из зрителей и ударил его в лицо.

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