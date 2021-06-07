Москва, , 22:05 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении советской и российской актрисы театра и кино Людмилы Чурсиной орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Президентский указ опубликован 7 июня на официальном сайте правовой информации.

Людмила Чурсина награждена за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю творческую деятельность

«За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Чурсину Людмилу Алексеевну — артистку федерального государственного бюджетного учреждения культуры и искусства «Центральный академический театр Российской армии», — сообщается в тексте указа президента РФ.

Напомним, Людмила Чурсина — народная артистка СССР. Сыграла главные и второстепенные роли в почти 100 советских и российских фильмах.

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