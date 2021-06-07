Москва, 7 июня 2021, 21:54 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении премьер-министра Казахстана Аскара Мамина орденом Дружбы. Текст президентского указа опубликован 7 июня на официальном сайте правовой информации.
В тексте отмечены заслуги Аскара Мамина в сотрудничестве двух стран в сфере космических исследований.
«За большой вклад в развитие международного сотрудничества в области исследования и использования космического пространства, укрепление дружбы между народами наградить орденом Дружбы Мамина Аскара Узакпаевича — премьер-министра Республики Казахстан», — указано в тексте документа.
Напомним, Аскар Мамин занимает пост премьер-министра Казахстана с 2019 года, ранее он работал на должностях министра транспорта и коммуникаций, заместителя главы правительства Казахстана, председателя правления национальной компании «Казахстанские железные дороги».
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