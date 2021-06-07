Вашингтон, , 23:42 — REGNUM Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало сделанный телескопом Хаббл прекрасный снимок спиральной галактики с обозначением NGC 4680. Об этом 7 июня сообщается на официальномсайте управления в разделе «Изображение дня».

NGC 4680 NASA/ESA Hubble Space Telescop

Названная галактика находится в созвездии Дева. Отметим, что в данной галактике в 1997 году вспыхнула сверхновая звезда SN 1997bp.

Внимательно приглядевшись можно заметить, что NGC 4680 находится рядом с двумя галактиками, расположенными в направлении на 2 и 7 часов циферблата.

Напомним, ранее ИА REGNUMсообщало, что американские ученые используя данные, полученные от космического телескопа Хаббл, пытаются точно установить возраст звезды HD 140 283 (Мафусаил), который по их расчетам равен 16 млрд лет, в то время как возраст самой Вселенной оценивается в 13,8 млрд лет с момента Большого Взрыва.