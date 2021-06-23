Москва, 23 июня, 2021, 07:46 — ИА Регнум. Федор Алексеевич Калинин (1914−1986) служил во флоте с 1937 года. Он окончил Объединенную школу младших авиаспециалистов Военно-воздушных сил Черноморского флота и первые месяцы войны работал в ней мотористом. Потом учился в партийной школе и на курсах политработников. В должности заместителя командира полка морской пехоты по политической части защищал в октябре 1942 года Туапсе, был ранен.

Федор Алексеевич Калинин

В дальнейшем в звании лейтенанта служил комсомольским организатором (руководителем первичной комсомольской организации или комсомольской группы) 386-го отдельного батальона морской пехоты Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

Во время Керченской десантной операции возглавил группу морских пехотинцев, которая 1 ноября 1943 года выбила противника из северной части поселка Эльтиген и в течение суток отразила 19 вражеских контратак, поддержанных бронетехникой. Моряки под командованием Федора Алексеевича подбили пять немецких танков и удержали занятые позиции.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года лейтенанту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 2891).

За последующую оборону плацдарма Калинина также наградили орденом Красной Звезды. Позднее лейтенант служил в зенитном дивизионе.

После Победы остался в ВМФ. В 1950 году окончил Высшие военно-политические курсы, а восемь лет спустя Военно-морское политическое училище. В 1961 году в звании подполковника вышел в запас. Жил в Ленинграде.