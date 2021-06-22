Москва, 22 июня, 2021, 07:11 — ИА Регнум. Яков Харитонович Кольчак (1918−1955) был призван в армию в январе 1940 года. Сражался на фронте с июня 41-го.

Яков Харитонович Кольчак

В звании красноармейца служил наводчиком орудия 680-го стрелкового полка 169-й стрелковой дивизии в 18-й армии.

13 июля 1941 года у села Филяновка (Новоушицкий район Хмельницкой области) вступил в бой с колонной бронетехники 1-го венгерского корпуса. Согласно советским документам, им было уничтожено четыре вражеских танка, причем два, когда расчет погиб и боец сражался в одиночку. Венгры признали потерю лишь двух из них.

Как отмечалось в одном из наградных документов на Кольчака, «дрался до тех пор, пока его орудие не было раздавлено танком».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 августа 1941 года красноармейцу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 3180).

В бою 23 июля 1941 года получил тяжелое ранение и попал в плен. Как отмечалось в другом наградном документе, «был подобран вражеским санитаром».

В августе 1944 года его освободили и в сентябре, после проверки, направили в штрафную роту, в составе которой воин получил за храбрость ордена Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды и медаль «За боевые заслуги». Последнее вызывает некоторые вопросы: срок пребывания в штрафной роте не мог превышать трёх месяцев. Получение хотя бы одной награды снимало судимость. Тем не менее, согласно документам, все три награды Яков Харитонович получил, будучи штрафником в звании сначала стрелка, а затем командира отделения. Причем первую из них (медаль «За боевые заслуги»), когда его пребывание в роте составило уже почти пять месяцев.

В ноябре 1945 года в звании старшины Кольчака демобилизовали. 25 марта 1947 года воин в Кремле получил Звезду Героя. На следующий год вступил в Компартию. Занимал хозяйственные и партийные посты в родной Николаевской области.