Вашингтон, , 23:43 — REGNUM США обсуждают с партнерами создание коалиции по борьбе против кибератак, сообщил 7 июня на слушаниях в Палате представителей госсекретарь США Энтони Блинкен.

Отмечается, что США намерены призвать к ответственности страны, укрывающие авторов кибератак и для этого создают международную коалицию.

В США защиту от кибератак должны укреплять не только федеральные ведомства, но и частный сектор, добавил Блинкен.

Раннее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена полна решимости возложить вину за новые кибератаки на Россию. В администрации предполагают, что кибератака на крупнейшего в мире производителя мяса JBS была совершена преступной группировкой, которая «вероятно, базируется в России».

В свою очередь Том Боссерт заявил, что «Байден продемонстрировал свою готовность привлечь Россию к ответственности за атаку на трубопровод, даже если она была совершена преступной организацией».

Агентство подсчитало, что проникновение в IT-системы компании JBS стало третьей атакой на американские предприятия после инаугурации Байдена в январе — от действий злоумышленников пострадали также SolarWinds и Colonial Pipeline Co.