Москва, 20 июня, 2021, 07:53 — ИА Регнум. Савелий Савельевич Оболдин (1922−1991) до войны работал в колхозе. Был призван в 1943 году, принимал участие в Корсунь-Шевченковской, Ясско-Кишиневской и ряде других наступательных операций.

Савелий Савельевич Оболдин

В конце 1944 года в звании сержанта служил командиром расчета противотанкового ружья 32-й мотострелковой бригады 18-го танкового корпуса на 3-м Украинском фронте.

Во время Будапештской стратегической наступательной операции получил приказ с группой бронебойщиков проникнуть в село Вертешача, расположенное недалеко от города Секешфехервар и разгромить находящееся там танковое подразделение, насчитывавшее восемь единиц бронетехники. Благодаря умелым действиям Оболдина красноармейцы в ночной схватке уничтожили три (один из них был на счету сержанта) и захватили четыре танка. Возникшая в рядах неприятеля паника позволила захватить село практически без потерь.

3 января 1945 года в бою за село Байка Оболдин сорвал контратаку противника, лично подбив танк и БТР. Савелий Савельевич сам получил тяжелое ранение, но продолжал сражаться, пока не потерял сознание.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года сержант был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 4707).

В декабре 1946 года после демобилизации Оболдин вернулся в родной колхоз. В дальнейшем работал электромехаником в Кировской МТС, а затем электриком в Свердловске (ныне Екатеринбург) на Уралмашзаводе. Стал бригадиром электриков в механическом цехе крупных узлов этого же завода. Был награжден медалью «За доблестный труд».