Вашингтон, , 20:33 — REGNUM Президент США Джозеф Байден поговорил по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским и пригласил его приехать летом в Белый дом, сообщил 7 июня на брифинге советник по нацбезопасности Джейкоб Салливан.

«Я пришел сюда из Овального кабинета, где президент Байден проводит телефонный разговор с президентом Украины Зеленским», — рассказал Салливан.

Он отметил, что Байден выразил Зеленскому поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также пригласил его в Вашингтон.

«Он также сказал, что ждет его в Белом доме этим летом по возвращении из поездки в Европу», — пояснил Салливан.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США намерен совершить первое зарубежное турне в качестве главы государства, посетив Британию и Бельгию для участия в саммитах НАТО и Евросоюза. Также в ходе этого турне 16 июня в Женеве должны состояться переговоры Байдена и президента России Владимира Путина.

Напомним, в Киеве неоднократно заявляли о желании «поговорить» с Байденом до того, как состоится эта встреча в Женеве.

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