Москва, , 20:31 — REGNUM Третья квалификация киберспортивного турнира по игре UFC 4 пройдёт 13 июня 2021 года. Об этом ИА REGNUM сообщила 7 июня пресс-служба Федерации компьютерного спорта Москвы.

В качестве одного из организаторов соревнований выступает спортивная организацией по смешанным единоборствам Ultimate Fighting Championship (UFC). Отмечается, что в день проведения квалификации состоится бой между Исраэлем Адесанья и Марвином Веттори.

Во время матча игроки смогут выбрать бойцов, заявленных в главном карде (группа поединков в рамках турнира) UFC 263. Призовой фонд отборочных турниров составляет 25 тыс. рублей, победитель получит возможность выступить в финальной квалификации.

Напомним, в предыдущей квалификации по UFC 4 победил Родион Васильев (NG-Kamma_pulya). Соревнования организуются Федерацией компьютерного спорта Москвы в рамках проекта «Московский киберспорт».

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