Вашингтон, , 20:21 — REGNUM Американская сторона ещё может задействовать санкции против оператора «Северного потока — 2» — компании Nord Stream 2 AG, заявил 7 июня американский госсекретарь Энтони Блинкен в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Он напомнил, что санкции в отношении этой компании были отменены. Это было сделано «по причинам национальной безопасности для Nord Stream 2 AG», а также её руководителя.

Блинкен «Это исключение может быть отозвано».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Украина просит США «остановить» «СП-2». Этого, как рассуждают в Киеве, нужно добиться на переговорах с американским руководством, запланированным на вечер 7 июня. Между тем Блинкен к Конгрессе заявил, что «СП-2» достроен и что нужно «подстраховать» интересы Киева.

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