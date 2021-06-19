Москва, 19 июня, 2021, 07:07 — ИА Регнум. Федор Николаевич Самохвалов (1916−1941) до того как стать школьным учителем долго искал себя. Учился в фабрично-заводской школе, затем в сельскохозяйственном техникуме. Но только окончив Пролетарское педагогическое училище, понял, что обрел свое призвание.

Федор Николаевич Самохвалов

После мобилизации служил танкистом. Сражался на фронте с первых дней войны. Участвовал в приграничном сражении на Западной Украине, обороне Киева.

С августа в звании заместителя политрука служил комиссаром танковой роты 1-й танковой бригады в 21-й армии.

Самохвалов неоднократно ходил в разведку и водил роту в атаку, личным примером увлекая танкистов. В составе экипажа уничтожил один танк, две минометные батареи, до взвода гитлеровцев, захватил два штабных автобуса с документами. 22 октября 1941 года в бою под Белгородом он во главе взвода танков вновь атаковал численно превосходящего врага, подбив пять танков и два противотанковых орудия. Но и сам Федор Николаевич погиб в этом бою…

Как отмечалось в представлении к званию Героя Советского Союза, его танк был подбит и загорелся, но Самохвалов не покинул машину и до последней возможности вел из нее огонь.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1941 года комиссар был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.