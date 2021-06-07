Минск, , 20:10 — REGNUM Лишённые свободы представители организации «Союза поляков в Белоруссии» были выданы Польше при посредничестве казахстанского экс-президента Нурсултана Назарбаева. Об этом 7 июня заявила пресс-секретарша белорусского президента Наталья Эйсмонт.

Она прокомментировала недавние заявления президента Польши Анджея Дуды про собственные дипломатические усилия, направленные на освобождение трёх представителей незарегистрированного в Белоруссии общественного объединения польской диаспоры. По словам Эйсмонт, именно благодаря бывшему руководителю постсоветской среднеазиатской республики по решению Александра Лукашенко в соседнюю Польшу были отправлены три гражданки Белоруссии — Ирена Бернацкая, Мария Тишковская и Анна Панишева.

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«В этой истории, действительно, остаются существенные недоговоренности, и поэтому завесу тайны нужно приоткрыть. В том числе и для того, чтобы одни люди не приписывали себе заслуги других. Помните разговор президента Белоруссии с первым президентом Казахстана Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым? Он состоялся в середине апреля. Так вот вопрос освобождения некоторых деятелей белорусского Союза поляков обсуждался именно тогда. И именно Нурсултан Абишевич за них просил, после чего было принято данное решение. А вот на польском (языке. — Прим. белорусского госинформагентства БелТА) этот вопрос президент Белоруссии не обсуждал ни с кем и никогда», — заявила пресс-секретарша белорусского президента Наталья Эйсмонт.

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Напомним, официальный Минск обвинил Варшаву в действиях, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Белоруссии. Польша не признаёт Лукашенко белорусским президентом и активно поддерживает не только свою диаспору, но и белорусских националистов, в том числе центры политэмиграции.

Уголовное преследование польских НГО в Белоруссии активно развернулось с конца 2020 года. в то же время пресс-секретарша белорусского президента стала фигуранткой сразу нескольких криминальных скандалов, связанных с коррупцией и политическими репрессиями, в частности — убийством диссидента Романа Бондаренко.

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