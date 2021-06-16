Москва, 16 июня, 2021, 07:50 — ИА Регнум. Яков Николаевич Неумоев (1907−1993) руководил колхозом в Тюменской области. Но вскоре после начала войны был призван на фронт.

Яков Николаевич Неумоев

В декабре 1943 года в звании лейтенанта командовал эскадроном 23-го гвардейского кавалерийского полка 6-й гвардейской кавалерийской дивизии 3-го гвардейского кавалерийского корпуса на 1-м Прибалтийском фронте.

16 декабря конники Неумоева блокировали передвижение противника на участке шоссе Невель — Городок. В течение трёх суток они успешно отразили большое количество немецких контратак. В тех боях эскадрон Якова Николаевича уничтожил три танка, пять автомашин и большое количество солдат и офицеров противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 года гвардии лейтенант был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 3868).

Также за годы войны Неумоева наградили орденами Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, а также наградной серебряной шашкой.

После Победы воин окончил Высшую офицерскую кавалерийскую школу, но вскоре, в 1946 году в звании капитана вышел в запас.

Жил в Тюмени, работал директором ипподрома, а затем возглавлял колхозы в Тюменской области. Позже вновь вернулся к руководству ипподромом.