Москва, , 19:14 — REGNUM Тему гражданской войны в Ливии обсудили 7 июня в ходе телефонных переговоров российский президент Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель, сообщили в пресс-службе Кремля.

«В ходе обсуждения обстановки в Ливии Владимир Путин и Шарль Мишель высказались за дальнейшее содействие продвижению политического процесса и поддержку сформированным органам власти на переходный период», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский министр иностранных дел Сергей Лавров примет участие в конференции по Ливии, которая состоится 23 июня 2021 г. в Берлине.

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