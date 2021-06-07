Штат Калифорния, США, , 23:59 — REGNUM

Два человека были арестованы в Калифорнии, США, по подозрению в убийстве 6-летнего мальчика, который умер во время дорожного инцидента 21 мая, сообщает 7 июня BBC.

Айден Леос был убит в машине своей матери, которая отвозила его в школу. Его смерть вызвала гнев жителей штата.

6 мая были арестованы 24-летний Маркус Энтони и 23-летний Вэйн Ли. Ожидается, что их осудят за убийство. Сами Энтони и Ли, которые, согласно местным СМИ, являются парой, не давали интервью журналистам.

Напомним, согласно полицейским отчетам, Леос сидел на заднем сиденье в машине матери, когда на дороге возник конфликт из-за резкой смены дорожной полосы одной из машин. После этого прозвучал выстрел и пуля попала в заднее окно, моментально убив мальчика.