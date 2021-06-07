Вашингтон, , 18:39 — REGNUM Администрация президента Джо Байдена твердо намерена найти источник происхождения COVID-19, сообщает 7 июня Axios с ссылкой на слова госсекретаря США Энтони Блинкена.

В интервью Блинкен заявил, что необходимость выяснения источника COVID-19 продиктована тем, что «это является единственным способом предотвратить следующую пандемию или, по крайней мере, проделать лучшую работу по ее смягчению».

На данный момент, отмечает Блинкен, Китай не обеспечил необходимую прозрачность в этом вопросе и не предоставил нужный доступ для международных экспертов. Американская сторона уверена, что рано или поздно это обязательно должно произойти.

Также было сказано, что Китаю стоит раскрыть всю имеющуюся информацию по данному вопросу, чтобы не допустить повторения ситуации.

Напомним, ранее группа экспертов ВОЗ посетила Уханьский институт вирусологии и пришла к выводу, что утечка вируса из лаборатории института маловероятна. Однако многие сотрудники ВОЗ посчитали такие выводы несостоятельными и потребовали продолжить расследование.