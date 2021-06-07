Санкт-Петербург, , 18:19 — REGNUM Станцию Санкт-Петербургского метрополитена «Зенит», которая примет на себя основную нагрузку по транспортному обслуживанию семи матчей чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) в июне-июле 2021 года, откроют 10 июня. Об этом 7 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской подземки.

«Станция будет открыта для входа и выхода 10 июня», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что тестовое открытие станции было совершено 2 мая, чтобы болельщики могли попасть на матч «Зенита» и «Локомотива», в котором петербургская команда в третий раз подряд стала чемпионом России.

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Добавим, что станция «Новокрестовская» на «зелёной» ветке была открыта весной 2018 года, перед чемпионатом мира по футболу. В 2020 году было решено переименовать станцию и оформить её в стиле цветов петербургского футбольного клуба «Зенит», который взял на себя расходы по ребрендингу станции.

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