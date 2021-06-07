Стокгольм, , 19:20 — REGNUM В настоящее время на рассмотрении шведских властей находятся более 40 заявок на строительство морских ветряных электростанций. Как сообщила сегодня, 7 июня, новостная служба SVT Nyheter, многие частные компании, специализирующиеся на строительстве электростанций, начинают постепенно планировать все больше проектов на территории Швеции.

Одним из инвесторов стала кампания Hexicon, которая в настоящее время готовит заявки на строительство нескольких крупных ветряных электростанций в Балтийском море. Каждая из таких станций будет иметь мощность, соответствующую ядерному реактору.

«Мы уже несколько лет работаем за границей, но сейчас мы начинаем видеть движение в правильном направлении и в Швеции. Теперь начинают формироваться условия, чтобы нечто подобное в Швеции можно было реализовать», — заявил в интервью генеральный директор Hexicon Маркус Тор.