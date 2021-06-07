Вашингтон, , 17:58 — REGNUM Военное ведомство США хотело бы удвоить объёмы финансирования разработок усовершенствованной микроэлектроники и связанных с нею программ и платформ, применяемых в вооруженных силах.

Об этом 7 июня сообщает информационно-аналитический центр «Джейнс» со ссылкой на текст общего бюджетного запроса Пентагона на 2022 финансовый год.

По словам заместителя министра обороны Кэтлин Хикс, перспективные разработки в микроэлектронике «обеспечит основу для развертывания полного спектра необходимых возможностей, таких как гиперзвуковые ракеты, искусственный интеллект (ИИ) и возможности мобильных сетей 5G».

Кроме того, Пентагон намерен финансировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по интеграции искусственного интеллекта и технологий 5G.

Всего на финансирование работ в области микроэлектроники Пентагон запросил $2,3 млрд.

Отмечено, что это крупнейший запрос на НИОКР в истории вооруженных сил США.

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