Москва, , 17:26 — REGNUM При передаче в Россию двух судов «Морского старта» власти США запретили использовать их для конкуренции с компанией Илона Маска SpaceX, заявил 7 июня гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на парламентских слушаниях в Госдуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Рогозина, при подписании контракта на передачу российской компании S7 Group двух судов «Морского старта» американские власти наложили жёсткие обязательства — «что мы (российская сторона — прим. ИА REGNUM) не имеем права использовать «Морской старт» в конкуренции с Илоном Маском».

Он добавил, что конкурировать со SpaceX было чревато введением санкций со стороны США.

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