Исламабад, , 16:47 — REGNUM В результате падения в реку пассажирского микроавтобуса на северо-западе Пакистана не менее 18 человек числятся пропавшими без вести, сообщает 7 июня информагентство «Синьхуа» со ссылкой на местные спасательные службы.

Катастрофа произошла в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Главной версией причины происшествия пока считается водитель, не справившийся с управлением. В результате микроавтобус вылетел за пределы дорожного полотна и упал в реку.

На месте ДТП проводится поисково-спасательная операция, в которой принимают участие местные добровольцы.

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