Париж, , 16:46 — REGNUM Во Франции «четверть полицейских имеет суицидальные мысли», как следует из опроса французского полицейского страхового общества Mutuelle des forces de sécurité (MGP). Опрос был проведен среди 6 тысяч полицейских по всей Франции. Об этом 7 июня сообщает Ouest-France.

По данным MGP «за последние двадцать пять лет более 1100 полицейских покончили с собой», что в среднем составляет 44 самоубийства в год. 40% полицейских находятся в состоянии психологического расстройства, 24% в последние 12 месяцев подумывали о самоубийстве или слышали, как их коллеги хотели это сделать. Наиболее подвержены суицидальным мыслям люди в возрасте 30−34 лет, поскольку у них нет времени на выполнение своих обязанностей и возможности найти баланс между личной жизнью и работой.

Напряженность в отношениях с населением также сказывается на моральном духе опрошенных полицейских. Но в основном полицейских дестабилизируют условия работы.

Чтобы помочь полицейским наладить психическое здоровье, президент MGP Бенедикт Бриатт собирается облегчить доступ к психологической помощи в полицейских участках для улучшения благосостояния на работе.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая в Париже прошла массовая акция французских полицейских с требованием расширить полномочия полиции и ужесточить наказания за нападение на полицейских.

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