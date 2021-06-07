Бишкек, , 16:35 — REGNUM На первом заседании совета по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности президент Киргизии Садыр Жапаров продемонстрировал видео, на котором председатель Чуйского областного суда Дамирбек Онолбеков приходит на работу в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 7 июня.

Президент акцентировал внимание на том, что судья не должен чувствовать вседозволенность.

«Даже, если мы пропишем золотыми буквами законы и будем постоянно говорить про реформу в судебной системе, но при этом судьи будут позволять себе подобное поведение при исполнении служебных обязанностей, то бессмысленны будут все наши действия, направленные на совершенствование судебной системы», — подчеркнул он.

Жапаров отметил необходимость изучения и принятия мер по этому инциденту с председателем Чуйского областного суда для того, чтобы каждый представитель судебной системы чувствовал большую ответственность при исполнении своих служебных обязанностей.

Как сообщили в пресс-службе Верховного суда Киргизии, после этого совет судей Киргизии внес на имя президента предложение о досрочном прекращении полномочий председателя Чуйского областного суда Дамирбека Онолбекова.