Варшава, , 16:21 — REGNUM Председатель Союза украинцев Польши Мирослав Скурко написал открытое письмо президенту Польши Анджею Дуде, в котором призвал польского лидера «активнее защитить интересы Украины на грядущем саммите НАТО». Об этом 7 июня сообщает Polskie Radio.

В данном письме содержатся обвинения в адрес России, а также призывы к польскому руководству «поднять на саммите НАТО вопрос увеличения присутствия войск данной организации в Восточной Европе, в частности, в регионе Черного моря».

»Это должно стать ответом на те угрозы, которые Украина чувствует со стороны России», — говорится в письме.

Кроме того, в письме от имени украинской диаспоры в Польше содержится призыв к Дуде «поспособствовать как можно более скорейшему принятию Украины в состав НАТО». «Мы знаем, что Польша как никто другой заинтересована в членстве Украины в НАТО, поэтому просим на грядущем саммите поднять этот вопрос», — говорится в обращении Скурко.

Саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе. Он будет посвящен обсуждению ситуации на восточных рубежах объединения, в частности, развитию отношений России и Запада.