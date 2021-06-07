7 июня 2021 | Время чтения 4 мин

В сети обсудили заявление Владимира Зеленского о том, что в настоящее время Украина находится в опасности и потому необходимо немедленно решить вопрос о вступлении страны в Североатлантический альянс (НАТО).

Мирослава Романенко, , 17:40 — REGNUM В настоящее время Украина находится в опасности, и потому необходимо немедленно решить вопрос о вступлении страны в Североатлантический альянс (НАТО), заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью порталу Axios.

Украина в НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Владимир Зеленский «Я думаю, что если нас приветствуют в НАТО, если они действительно хотят видеть нас в рядах своих членов, то нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то далекое будущее и обсуждать будущее. Вопрос надо решать немедленно. Сейчас мы в опасности, сейчас на кону наша независимость, и именно сейчас нам нужна помощь».

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Заявление Владимира Зеленского обсудили в сообществе Факты ICTV в видеохостинге YouTube. Также новость обсудили в социальной сети Facebook на странице каналов «НАШ» и «Первый независимый». Многие комментирующие напомнили, что Украине неоднократно ставили условия, необходимые для того, чтобы стать членом НАТО, но она их не выполняла, соответственно, в ближайшей перспективе стране членство в НАТО не грозит. Иные напомнили, что Украина ведет войну с мирными жителями ДНР и ЛНР, а странам с военными конфликтами в Альянсе не место.

«Ну раз Владимир Александрович сказал, значит, там соберут экстренное собрание и будем в НАТО и ЕС, и ещё куда-нибудь вступим по инерции», — иронизирует Виктор П.

«Да что с Зеленским?! С таким поведением Украина останется в вакууме!» — добавила Olga.

«Так делай реформы… Он что, специально портит отношения с западом?» — спросил читатель под псевдонимом reset.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Клоун так и не понял отношения к нему в мире», — написала Виктория С.

«Ага, все эти годы не брали, а тут вдруг возьмут, аж смешно. Не нужны мы там. Россия — наше все, а не НАТО», — отметила Barbariska_alla П.

«А как же самая мощная армия, которая защитит Европу? Осталось только вступить в ЕС, и тогда на Украину будет распространяться закон о реституции, по которому европейцы оттяпают значительную часть Украины. Потому что этот закон предполагает возврат собственности потомкам прежних владельцев. Через суд, конечно. Уже подано более ста тысяч исков. Поэтому поляки прыгали на майдане. Да и Нуланд печеньками кормила, чтобы потомки нацистских приспешников, которых прикрыла Америка, могли вернуться на историческую родину», — написала Ольга Г.

«Немедленное вступление» пропишите не только в преамбуле, но и во всех статьях Конституции. А после — на всех заборах, на не «уставших» мостах, мусорниках, скамейках, придорожных туалетах: «Немедленно хотим в НАТО»! И так, чтобы дурь издалека была видна!» — пишет Олег Валентинович.

«Украина в опасности, пока этот шут гороховый во власти», — отреагировал Анатолий С.

«Кому нужно решать? В НАТО уже давно всё решили. А то, что решит Украина, никого не интересует», — добавил Сергей Х.

«Украина в опасности с 2014 года, после сдачи своего суверенитета! А сейчас нужно спасать от бродячего цирка!.. Украина — уже отработанный материал для США. У них сейчас другие задачи… Россия…» — отметила Зинаида К.

«Надо просто свою НАТУ организовать. Ну назло немцам и французам и спящему Джо!!! Молдова, Грузия и мы… Ну чем не «альянс несломленных»!? А у этих европейцев с американцами денег попросим, а шо, не хотите нас брать в свою НАТУ, значит, оплатите нам свою собственную. А то «пан» Данилов санкции против вас введёт! Будете знать, буржуи!» — шутит Андрей С.

«Это уже психоз какой-то. Срочно вызывайте [бывшую исполняющую обязанности министра здравоохранения Украины Ульяну] Супрун с зеленкой», — иронизирует Игорь С.

«Я понимаю, что очень хочется, но НАТО — это большие отчисления в их общую копилку. А Украина, которая вечно в кредитах и долгах, чем будет рассчитываться? Или ещё на своих граждан налоги повесим кроме военного сбора и т. д. И так добрая часть зарплаты уходит на ваше содержание», — отметил Альберт Х.

Встреча Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и Владимира Зеленского в Одессе. 30 октября 2019 President.gov.ua

«Ей Богу, на должности президента он смешит народ куда лучше, чем в «95 квартале», — добавил Константин Р.

«Дела Украины кого-то волнуют?! Безопасность, независимость — это проблемы Украины! Ни одно другое государство это не волнует. Ну зачем странам НАТО воюющая страна, такая головная боль, как Украина?! Страна должна завершить военный конфликт, подтянуть армию и экономику до стран НАТО, и об этом четко сказали Украине. А это возможно ой как не скоро. Надо работать много над развитием страны, а не ломиться в закрытую дверь», — написала Татьяна Б.

«Так уже ж решили, что Украину в НАТО не берут. Ему что, ещё раз хочется услышать то же самое?» — подытожил Igor S.

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