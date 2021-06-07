Мирослава Романенко, 7 июня 2021, 14:35 — REGNUM Украинские власти были очень неприятно удивлены решением Вашингтона отказаться от введения санкций в отношении оператора проекта газопровода «Северный поток — 2» компании Nord Stream 2 AG. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью информационному порталу Axios.

Владимир Зеленский на заседании СНБО Украины
Владимир Зеленский на заседании СНБО Украины
Rnbo.gov.ua

«Я искренне полагал, что, когда дело касалось «Северного потока — 2», США, скажем так, оставались последним оплотом. Именно поэтому мы были очень неприятно удивлены», — сказал он.

Зеленский назвал трубопровод «настоящим оружием» в руках России, добавив, что только США были способны остановить его строительство.

«Я определенно не ожидал, что пули к этому оружию могут быть предоставлены такой великой страной, как США», — отметил Зеленский.

Украинский лидер также с сожалением добавил, что это решение администрации главы Белого дома Джозефа Байдена «определённо не направлено на поддержку Украины».

Джо Байден
Джо Байден
(сс) Gage Skidmore

«Именно поэтому мы были очень неприятно удивлены», — сказал он.

По словам Зеленского, это решение США «ослабляет уверенность внутри Украины в непоколебимой поддержке».

«Помимо самого решения США, вторым сюрпризом, безусловно, стал тот факт, что я узнал об этом из прессы», — добавил украинский лидер.

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Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице украинского политолога Михаила Чаплыги в комментариях к соответствующей записи, а также на странице издания «Страна.ua». Многих удивило то, что украинский президент считает, что США и Украина «партнеры». Люди подчеркнули, что США использовали Украину, прежде всего, против России.

«Печально выглядит наш шашлычник. Печально и токсично, судя по заголовкам «партнерских» СМИ», — отметила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш.

«Когда его уберут от власти (я очень на это надеюсь — и надеюсь, что это будет очень скоро), я тортик на радостях испеку и отпраздную это событие!» — добавила Наталья Р.

«Он с такими комплексами! А страдаем мы», — пишет Любовь Т.

«США и Украина — партнёры в разграблении Украины», — добавил Олег М.

«Нашей страной правит существо с психологией шестерки гопников. Как же стыдно. «Нет ничего более ужасного, более унизительного, чем быть рабом раба». Карл Маркс. Это то, что я чувствую…» — написала Elena A.

«США смекнули, что нет уже смысла переть супротив неизбежного рожна и быстро стряхнули с себя потешную роль «тормоза рассвета». А у Бубочки (Зеленского. — М. Р.), очевидно, ума не хватило, чтобы хоть не кричать о том, что его «неожиданно» кинули», — пишет Юрий В.

«Он до сих пор думает, что Украину во что-то ставят. Наивный парень», — отреагировал Сул Сул.

Украина и американские военные корабли
Украина и американские военные корабли

«Может, хоть теперь обратит внимание на страну, президентом которой он является… Может, пора становиться самостоятельным?» — спросила Валентина С.

«Теперь новое. Зеленскому не нравится. А кого это интересует?!» — добавила Елена Ч.

«Возможно, понял, что мы никогда не были партнёрами? Просто, использовали нас против… [России]», — написал Александр У.

«Странный парень этот Зеленский. Когда это хозяин холопам докладывает о своих действиях и решениях??? Была бы экономика в Украине на уровне после развала СССР — имели бы вес в политике. А когда все нынешние, вместе с предыдущими, просто занимались развалом страны, кто с такими считаться будет? «Весь мир с нами» — это когда за 30 лет ни один лидер автомобилестроения не удосужился построить в стране завод? Ну очень сомневаюсь, что реально весь мир с Украиной. Разве что впарить устаревший металлолом, подлежащий списанию при перевооружении армии. И заработали на продаже, и на утилизации сэкономили, и еще на запчастях получат прибыль», — отметил Анатолий Е.

«Вова, не прессуй пенсионера — ему спокойствие нужно», — подытожил Юра С., под пенсионером, вероятно, подразумевая президента США Джозефа Байдена.

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Напомним, ранее американское издание Axios со ссылкой на собственные источники сообщило, что в администрации президента США, вероятно, передумали приглашать президента Украины Владимира Зеленского на встречу в Вашингтон.