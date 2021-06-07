Калуга, , 16:19 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша, подводя итоги участия калужской делегации в работе XXIV Петербургского международного экономического форума, заявил, что в рамках форума были подписаны важные инвестиционные соглашения, которые обеспечат региону около 40 млрд рублей инвестиций и позволят создать около двух тысяч рабочих мест. Об этом 8 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на внеочередное заседание регионального правительства.

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По результатам четырехдневной программы форума калужанами были подписаны инвестиционные соглашения, которые обеспечат доходы и благосостояние жителей области, а дополнительные налоги дадут возможность усилить социальные программы. Особо было отмечено соглашение о развитии внутреннего и въездного туризма. Калужская область включена в масштабный туристический проект «Большое Золотое кольцо», и вместе с восьми другими регионами калужане в рамках проекта будут участвовать в формировании совместных туристских продуктов, развивать туристскую инфраструктуру и увеличивать турпоток.

Традиционно на форуме был представлен рейтинг инвестиционной привлекательности регионов. Калужская область заняла в нём восьмое место. По оценке калужского губернатора, это хороший результат, а также итог большой работы, который должен нацеливать на решение задач, которые позволят претендовать на более высокие позиции в инвестиционном рейтинге регионов.

Подводя итоги работы Петербургского форума, губернатор Калужской области Владислав Шапша акцентировал внимание на инициативах президента России Владимира Путина, озвученных на пленарном заседании форума. Среди них — развитие экономики, поддержка среднего и малого бизнеса, молодежной занятости, разработка новых механизмов кредитования предпринимателей и продление льготной ипотеки. В числе главных задач на ближайшее будущее — восстановление докризисного уровня российской экономики, улучшение делового климата и привлечение инвестиций.

«По сути, это руководство к активной работе на местах. С учётом этих задач, мы и должны планировать свои действия», — отметил Владислав Шапша.

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