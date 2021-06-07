Москва, , 14:32 — REGNUM Политической провокацией является форма сборной Украины по футболу для выступления на чемпионате Европы. Об этом 7 июня заявил почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

«Я расцениваю это как политическую провокацию. Тысячи и миллионы россиян расценивают как провокацию. Но надо, чтобы кто-то доказывал, политика это или нет», — цитирует Колоскова ТАСС.

Он добавил, что РФС не сможет воздействовать на это юридически, поскольку решение принимает УЕФА.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, УЕФА согласовал форму сборной Украины, на которой изображена территория Украины вместе с российским Крымом, а также нанесён лозунг украинских националистов.

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