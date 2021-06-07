Бишкек, 7 июня 2021, 14:04 — REGNUM Министр чрезвычайных ситуаций Киргизии Бообек Ажикеев провел переговоры с новым послом Турции Ахметом Доганом. Об этом сообщает пресс-служба спасательного ведомства сегодня, 7 июня.
Киргизский чиновник попросил турецкого дипломата посодействовать в получении одобрения на использование денег, сэкономленных от выделенного Турцией кредита, на покупку пожарно-спасательной спецтехники для МЧС Киргизии.
В свою очередь посол Доган пообещал выяснить мнение турецкой стороны по этой просьбе.
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