Москва, , 13:58 — REGNUM Для борьбы с выводом капитала критерий выбран довольно странный — «слишком высокие дивиденды» заявил корреспонденту заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

«Во-первых, само правительство РФ применительно к компаниям с госучастием несколько лет проводит политику повышения доли чистой прибыли, направляемой на дивиденды.

Понятно, что целью такой политики, в первую очередь, было наполнение бюджета, но и другим компаниям приходилось ориентироваться на более высокие уровни дивидендов, чтобы не снизить привлекательность своих бумаг для инвесторов.

До этого, надо признать, российский фондовый рынок не блистал дивидендной доходностью на фоне рынков развитых стран и только существенная недооцененность многих российских бумаг по отношению к зарубежным аналогам привлекала на него иностранный капитал.

Сейчас же иностранцев, как и тех российских бизнесменов, кто прежде смог вывести средства из России, сдерживают от вложений в наши компании ещё и политические риски, в то время как рядовым российским гражданам вложения в акции западных компаний стали гораздо более доступны.

Если возможности заработать на дивидендах будут ограничены, мотивация для вложения в российские бумаги будет ещё ниже.

Конечно, направление большей части прибыли на инвестиции позволяет компаниям развиваться более интенсивно, что со временем отражается на капитализации бизнеса. Но далеко не все инвесторы ориентируются на столь длительную перспективу.

При этом сама идея о том, что правила игры могут измениться в любой момент, например, относительно ставки налога на прибыль, отнюдь не повышает привлекательность вложений в Россию», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил о возможной донастройке налоговой системы. Это сделает менее выгодным для бизнеса вывод средств за границу.

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