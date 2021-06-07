Токио, , 13:52 — REGNUM В сети появился видеотизер обновлённого Toyota Land Cruiser 300 GR Sport. Ролик с авто размещён на YouTube-канале Toyota Middle East.

На видео можно рассмотреть дизайн задних фонарей автомобиля и его общий силуэт. Версия GR Sport имеет более «суровый» стиль и роскошную отделку салона.

Автопроизводители снабдят авто системой кругового обзора Multi-Terrain Monitor (MTM), проекционным экраном, четырёхзонным климатическим контролем и акустической системой JBL с 14 динамиками. Также модель получит информационно-развлекательную систему с экраном размером 12,3 дюйма.

Собираться автомобиль будет на платформе TNGA-F. Премьера модели состоится 9 июня 2021 года.

Ранее в США была представлена обновлённая версия вседорожника Toyota 4Runner под названием TRD Sport. Авто получило модернизированную подвеску с системой X-REAS, которая подстраивает жёсткость амортизаторов в зависимости от типа езды и совершаемых манёвров.

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