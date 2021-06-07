Калуга, 7 июня, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В Калужской области положительный результат тестов на коронавирус подтверждены у 49 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 7 июня. Днём ранее, 6 июня, в регионе был зарегистрирован 51 случай.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 36 023 человек, 1 236 человек находятся на лечении, 34 442 человека выздоровели.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умер один человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 345 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.